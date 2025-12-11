ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

Israele: "Hamas sarà disarmato e Gaza sarà smilitarizzata"

Tel Aviv, 11 dic. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano, Shosh Bedrosian, afferma che Hamas "verrà disarmato" nell'ambito del piano di pace per Gaza sponsorizzato dagli Stati Uniti, dopo che un importante leader del movimento islamista palestinese ha proposto il congelamento delle armi. "Saranno disarmati, Gaza sarà smilitarizzata e la popolazione di Gaza sarà deradicalizzata. Come affermato direttamente nel piano in 20 punti. Hamas e altre fazioni terroristiche non avranno alcun ruolo nella gestione di Gaza, direttamente, indirettamente o in alcuna forma" ha ribadito.

