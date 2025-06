Gerusalemme, 26 giu. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano David Mencer ha rinnovato le accuse secondo cui alcuni aiuti in arrivo nella Striscia di Gaza sarebbero stati saccheggiati da Hamas, che è "allo stremo". "Sono disperati e vogliono impossessarsi di questi aiuti per poter estorcere denaro al loro popolo, arricchirsi e pagare per altri suicidi, per altri attacchi terroristici contro questo Paese", ha aggiunto Mencer.