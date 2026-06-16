ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Israele, gli abitanti di un villaggio beduino demoliscono le loro case

Milano, 16 giu. (askanews) - Gli abitanti beduini del villaggio non riconosciuto di A-Sir, nel Negev israeliano, demoliscono le proprie case dopo che le autorità israeliane hanno emesso avvisi di demolizione, avvertendoli che sarebbero stati arrestati e avrebbero ricevuto pesanti multe se lo Stato avesse provveduto alla demolizione. "Lo Stato sta costringendo le persone a demolire le proprie case, perché le minaccia di arresto e di multe esorbitanti", afferma Atia al-Aasam, capo del Consiglio regionale per i villaggi beduini non riconosciuti nel Negev.

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