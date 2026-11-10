Israele, Eisenkot: "Serve governo di emergenza nazionale subito"

Gerusalemme, 10 nov. (askanews) - Durante la prima riunione del suo gruppo parlamentare, in vista del giuramento della 26esima Knesset, il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, incaricato di formare il prossimo governo, ha affermato che Israele si trova a un punto di svolta "sul piano della sicurezza, strategico, economico e internazionale", definendolo "forse uno dei momenti più complessi per Israele sin dalla sua fondazione".

"Mi impegno a formare un governo nazionale di emergenza il più rapidamente possibile. Le sfide che ci troviamo ad affrontare esigono un'azione immediata" ha dichiarato.

Eisenkot ha chiarito che, per essendo disposto a tendere la mano a qualsiasi formazione, non rinuncerà al suo obiettivo: "Servizio per tutti, per ogni cittadino israeliano. Servizio militare, servizio nazionale o servizio civile. Non ammaineremo questa bandiera". Ha poi promesso di esplorare ogni possibile strada per ampliare la coalizione, al fine di creare "un consenso nazionale il più ampio possibile".