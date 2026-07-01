Israele, Eisenkot apre la campagna elettorale: sostituiremo Netanyahu

Roma, 1 lug. (askanews) - L'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Gadi Eisenkot, ha dato il via alla sua campagna elettorale con l'obiettivo di prendere il posto di Benjamin Netanyahu come primo ministro. A quattro mesi dalle elezioni, Eisenkot ha tenuto il suo primo comizio elettorale, durante il quale ha dichiarato che "Israele merita di aprire un nuovo capitolo. Lo scriveremo insieme".

Feroce critico delle politiche e della condotta di Netanyahu durante la guerra di Gaza, Eisenkot ha fondato il suo partito, Yashar, nel settembre 2023.

"In nome dell'esempio personale e della responsabilità, sostituiremo quella leadership priva di visione e strategia che apre la strada alla perdita di orientamento. Abbiamo il dovere di porre fine alla follia dei sistemi e garantire una transizione responsabile e condivisa verso il prossimo decennio, perché lo Stato di Israele non può permettersi di commettere un altro errore", ha affermato Eisenkot.

"(Quando ho fondato il mio partito), ero convinto che, data la gravità del momento, fosse necessario un cambiamento profondo e urgente. Credevo che Israele avesse bisogno di una leadership sionista, autentica, degna e onesta una casa politica per i cittadini che sognano un Israele diverso, per i quali è importante lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti uno Stato forte e sicuro", ha sottolineato.

"Israele merita di aprire un nuovo capitolo. Lo scriveremo insieme. Per il futuro di Israele, dobbiamo fare in modo che il prossimo ottobre il governo del '7 ottobre' chiuda il suo ruolo nella storia, e noi ne apriremo uno nuovo nella storia di Israele, un capitolo molto migliore, perché Israele deve vincere, e vincerà", ha concluso.