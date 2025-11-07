ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Israele disperde la protesta palestinese anti-coloni in Cisgiordania

Kafr Qaddum (Cisgiordania), 7 nov. (askanews) - I palestinesi di Kafr Qaddum e Beit Lid, nella Cisgiordania settentrionale, sono stati dispersi con la violenza dall'esercito israeliano mentre marciavano contro i coloni che si stanno impossessando di parte delle loro terre. Gli attacchi contro i palestinesi da parte degli oltre 500.000 coloni israeliani che vivono in Cisgiordania sono aumentati drasticamente dall'inizio della guerra a Gaza, con le Nazioni Unite che hanno dichiarato ottobre 2025 il mese peggiore per questo tipo di violenza da quando si è iniziato a registrarne i dati nel 2006.

ESTERI
