ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Israele diffonde video dei raid su obiettivi iraniani

Milano, 2 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso immagini che, secondo quanto riferisce, mostrano il decollo di caccia diretti verso l'Iran e attacchi contro sistemi di difesa e mezzi utilizzati per il trasporto di lanciatori di missili balistici.

Nei video rilasciati dalle Israel Defense Forces si vedono jet militari in fase di partenza da una base israeliana e riprese aeree di esplosioni su obiettivi indicati come infrastrutture militari iraniane.

Le immagini arrivano mentre Israele parla di un "duro colpo" ai centri di comando iraniani e l'escalation con Teheran si estende su più fronti regionali. Le autorità iraniane, dal canto loro, riferiscono di attacchi su strutture civili e militari nell'area di Teheran.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi