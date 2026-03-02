Israele diffonde video dei raid su obiettivi iraniani

Milano, 2 mar. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso immagini che, secondo quanto riferisce, mostrano il decollo di caccia diretti verso l'Iran e attacchi contro sistemi di difesa e mezzi utilizzati per il trasporto di lanciatori di missili balistici.

Nei video rilasciati dalle Israel Defense Forces si vedono jet militari in fase di partenza da una base israeliana e riprese aeree di esplosioni su obiettivi indicati come infrastrutture militari iraniane.

Le immagini arrivano mentre Israele parla di un "duro colpo" ai centri di comando iraniani e l'escalation con Teheran si estende su più fronti regionali. Le autorità iraniane, dal canto loro, riferiscono di attacchi su strutture civili e militari nell'area di Teheran.