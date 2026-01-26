ULTIME NOTIZIE 26 GENNAIO 2026

Israele diffonde immagini del recupero resti ultimo ostaggio a Gaza

Striscia di Gaza, 26 gen. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe l'operazione per recuperare il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano a Gaza, Ran Gvili. Il suo corpo è stato identificato secondo l'esercito israeliano e rimpatriato in Israele per la sepoltura.

Gvili era l'ultimo ostaggio ancora da riconsegnare a Israele dopo l'invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 compiuto da Hamas nel sud di Israele, in cui sono stati rapiti 251 ostaggi.

Gvili, poliziotto di 24 anni, è stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l'assalto di Hamas che ha scatenato la guerra contro Gaza.

ESTERI
13
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi