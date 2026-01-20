ULTIME NOTIZIE 20 GENNAIO 2026

Israele demolisce sede Unrwa a Gerusalemme,"attacco senza precedenti"

Gerusalemme Est, 20 gen. (askanews) - Nelle immagini bulldozer israeliani demoliscono gli edifici della sede dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme Est. "Un attacco senza precedenti", lo ha definito l'Unrwa, arrivato al culmine di una battaglia durata mesi col governo israeliano che ha sempre criticato il suo operato nella Striscia di Gaza, sostenendo che il personale dell'agenzia fosse infiltrato da Hamas. Il complesso situato nella parte di Gerusalemme Est annessa da Israele è vuoto dal gennaio 2025, quando è entrata in vigore una legge che ne vietava le attività.

