ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

Israele definisce le "accuse" britanniche "menzogne oltraggiose"

Gerusalemme, 8 set. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha definito "bugie oltraggiose" le dichiarazioni del suo omologo britannico, dopo che Ed Miliband ha accusato i coloni israeliani di "pulizia etnica" in Cisgiordania e ha annunciato sanzioni commerciali con gli insediamenti israeliani nel territorio occupato. Martedì, la Gran Bretagna è stata uno dei 12 Paesi ad annunciare sanzioni commerciali sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania, a cui Israele ha risposto ordinando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi