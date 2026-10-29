Israele, corteo per chiedere un governo di unità arabo-ebraico

Milano, 29 ott. (askanews) - Gli israeliani hanno manifestano per le strade di Tel Aviv per chiedere la formazione di un governo di unione arabo-ebraico, in una situazione in cui, dai risultati delle elezioni legislative, non emerge un chiaro vincitore. "Non c'è alcuna possibilità di cambiamento senza un governo congiunto", afferma Roni Alon, un manifestante, durante il corteo. I partiti arabo-israeliani si trovano al centro della contesa, in grado di far pendere l'ago della bilancia tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e l'opposizione.