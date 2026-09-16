ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2026

Israele contro "Naza", petizione dei registi per Abraham e Szor

Roma, 16 set. (askanews) - Presentato giorni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto anche il Premio Speciale della Giuria e ha ottenuto una lunga standing ovation, il film "Naza" dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, continua a far parlare di se'. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha definitito i registi "una vergogna e un disonore per l'intero popolo d'Israele".

Mentre il ministro della Cultura e dello Sport israeliano, Miki Zohar, ha chiesto al capo dello Shin Bet, il Servizio di Intelligence del Paese, di indagare sulle fonti delle informazioni, delle testimonianze e degli altri materiali usati nel documentario.

In "Naza" si mostrano le interviste sui tetti di Tel Aviv, di notte, a 24 tra militari e funzionari dell'Intelligence che rivelano i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza, anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Un'indagine definita "necessaria" dal ministro, quella sui registi, nell'ambito della valutazione di un'eventuale revoca della cittadinanza per entrambi.

Intanto ad Ashdod, nel Sud di Israele, è apparso un murales che raffigura Yuval Abraham e Rachel Szor, con la scritta "traditori".

Monta il clima di odio verso i due autori. Oltre 1.500 tra registi e addetti ai lavori, non solo israeliani, come Ari Folman e Nadav Lapid, gli hanno però manifestato il loro sostegno e hanno firmato una petizione per esprimere solidarietà e difendere il loro lavoro di denuncia.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi