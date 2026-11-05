Israele, consultazioni: da Herzog critiche al partito di Ben Gvir

Milano, 5 nov. (askanews) - Il presidente israeliano Isaac Herzog si è scontrato ripetutamente con i rappresentanti del partito di estrema destra Otzma Yehudit durante le consultazioni, particolarmente tese, presso la residenza presidenziale. Herzog ha rimproverato i rappresentanti del partito del ministro per la sicurezza uscente, Itamar Ben Gvir, per le accuse infondate di brogli elettorali, gli attacchi alla procuratrice generale e le dichiarazioni sugli elettori arabi.

"È possibile che l'intera vostra campagna su questo tema - senza voler mettere in discussione l'importanza di un'indagine approfondita - miri in realtà a distogliere l'attenzione dal fatto che una massa di arabi israeliani si è recata alle urne in risposta al comportamento del vostro partito e del vostro leader?

Il confronto è avvenuto mentre il partito ha espresso ufficialmente il proprio sostegno al primo ministro Benjamin Netanyahu affinché formi il prossimo governo.

Ma il partito di estrema destra insiste: "Le elezioni nello Stato di Israele sono state condizionate dal denaro; denaro che ha incentivato il voto per liste che non intendono definire Hamas come organizzazione terroristica. Parliamo a nome dei nostri elettori, a nome di centinaia di migliaia di persone che faticano ad accettare la situazione attuale", ha dichiarato il deputato Yitzhak Wasserlauf.