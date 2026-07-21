Israele colpisce abitazione a Gaza: morti 4 bambini e i genitori

Gaza (Striscia di Gaza), 21 lug. (askanews) - Un attacco di Israele ha colpito una abitazione a Gaza City, sterminando una intera famiglia. Morti i genitori e i 4 figli.

"Siamo stati colti di sorpresa da un attacco a tradimento - racconta Ahmed Al-Masri, fratello dell'uomo ucciso - Il fuoco si è propagato per la casa come un incendio incontrollabile. L'intera famiglia di mio fratello è stata cancellata dall'anagrafe: lui, sua moglie e i loro quattro figli. Mi trovavo nella stanza proprio accanto alla loro e sentivo i bambini gridare aiuto, ma non sono riuscito a salvarli"

"Abbiamo vissuto momenti terrificanti - aggiunge - non potevamo fare nulla mentre il fuoco ci circondava. Ho portato fuori i miei figli dalla finestra e i vicini li hanno presi al volo. Ho persino salvato mia madre dalla finestra. Il fuoco continuava ad avvicinarsi a noi"