ULTIME NOTIZIE 27 APRILE 2026

Israele, Bennet e Lapid insieme alle elezioni per sfidare Netanyahu

Herzliya (Israele), 27 apr. (askanews) - L'ex primo ministro Naftali Bennett e il leader dell'opposizione Yair Lapid, che ha ricoperto brevemente la carica di premier nel 2022, si presenteranno insieme alle prossime elezioni in Israele per battere Benjamin Netanyahu e cambiare direzione al paese.

"Io e Lapid abbiamo opinioni diverse su molte questioni e non lo nascondiamo; al contrario, ne siamo orgogliosi. Sono orgoglioso che due leader con visioni divergenti possano lottare insieme per il bene del popolo di Israele", ha dichiarato Bennett in una conferenza stampa.

"La nostra unità è un messaggio per tutto il popolo di Israele. L'era della divisione è finita. È arrivata l'era della correzione. Quando lavoriamo insieme, vinciamo."

"Siamo qui oggi, tutti insieme, per avviare un profondo processo di riconciliazione all'interno della società israeliana - ha detto Lapid - Siamo qui insieme per i nostri figli. Lo Stato di Israele ha bisogno di cambiare direzione. Questa è una prova per la nostra leadership e la supereremo"

"Bennett è chiaramente un esponente della destra, ma è un esponente della destra liberale, onesto e rispettoso della legge, che non ha tradito i suoi valori di fronte al ricatto o alla corruzione degli ultraortodossi", ha concluso il leader dell'opposizione israeliana.

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