ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Israele: assumeremo il "controllo" del Libano fino al fiume Litani

Milano, 24 mar. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l'esercito prenderà il controllo del Libano meridionale fino al fiume Litani. "Tutti e cinque i ponti sul Litani utilizzati da Hezbollah per il passaggio di terroristi e armi sono stati fatti saltare in aria e le IDF (forze di difesa israeliane) controlleranno i restanti ponti e la zona di sicurezza fino al Litani", ha affermato durante una visita a un centro di comando militare in Israele. "Centinaia di migliaia di residenti del Libano meridionale evacuati verso nord non faranno ritorno a sud del fiume Litani finché non sarà garantita la sicurezza degli abitanti del nord", ha aggiunto Katz.

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