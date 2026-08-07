Israele, arabi ed ebrei in piazza a Jaffa contro il razzismo

Jaffa, 7 ago. (askanews) - Arabi ed ebrei israeliani insieme in piazza a Jaffa contro il razzismo e le violenze che i manifestanti accusano la polizia di compiere nei confronti della comunità araba.

Nella città mista alle porte di Tel Aviv, i partecipanti hanno sfilato con cartelli contro la violenza e le discriminazioni. Alla protesta ha partecipato anche il deputato della Knesset Ofer Cassif.

Cassif ha attaccato anche i cosiddetti "Garinim Toranim", gruppi ebraici religiosi e nazionalisti insediati anche nelle città miste con l'obiettivo di rafforzare la presenza e l'identità ebraica.

"Jaffa è una città mista, dove vivono ebrei e musulmani - dice un manifestante, David Malovani - Siamo qui per mostrare la nostra unità e dimostrare che un ebreo e un musulmano possono vivere insieme in pace".

"Protestiamo - spiega Ofer Cassif, deputato della Knesse - contro i cosiddetti Garinim Toranim, nuclei di coloni molto violenti che sono venuti a insediarsi nelle comunità palestinesi, non per essere loro vicini, ma per spingerli ad andarsene, per farli fuggire, come fanno da molti anni in Cisgiordania. Siamo venuti qui insieme per dire basta, per combattere contro questi razzisti".

"Protestiamo contro la violenza dilagante nella comunità araba, una violenza perpetrata soprattutto da poliziotti contro gli arabi, contro i musulmani, senza una ragione apparente o per provocazioni minime. Questa violenza è la prova del razzismo sistemico dilagante in questo governo e crea un ambiente insicuro per i bambini, per tutti, e non va bene", dice Amalia, manifestante.