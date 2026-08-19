Israele apre indagine sull'uccisione di Hind Rajab, aveva 5 anni

Gaza, 19 ago. (askanews) - Israele ha annunciato di aver aperto un'indagine sull'uccisione a Gaza di Hind Rajab, bambina palestinese di 5 anni, a oltre due anni dalla sua morte.

Il 29 gennaio del 2024 l'auto su cui si trovava la sua famiglia, in fuga da Gaza City durante l'avanzata dell'Idf, viene crivellata di colpi dall'esercito israeliano. Sopravvissuta al fuoco, la bambina chiama i servizi di emergenza, la Mezzaluna Rossa Palestinese, in una lunga e disperata telefonata in cui chiede aiuto. Viene mandata una autoambulanza sul posto per salvarla, ma a sua volta viene colpita: in tutto morirono 9 persone. Fra loro i soccorritori e la bambina, diventata simbolo della strage a Gaza in questi anni di guerra; la sua storia è raccontata nel film "La voce di Hind Rajab", in cui si sentono le registrazioni originali della sua chiamata.

Israele ha ora dunque annunciato l'inchiesta, dopo una indagine interna preliminare che ha riguardato diversi episodi controversi che hanno coinvolto l'esercito israeliano, fra cui la morte di 15 palestinesi, compreso personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta nel marzo 2025 a Tal al-Sultan, nel sud della Striscia di Gaza.