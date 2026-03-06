ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Israele annuncia la "prossima fase" della guerra contro l'Iran

Israele, 6 mar. (askanews) - Il capo di stato maggiore israeliano afferma che la campagna congiunta USA-Israele contro l'Iran sta entrando nella sua fase successiva, con operazioni volte a smantellare ulteriormente le capacità militari della Repubblica islamica. "Stiamo ora passando alla fase successiva dell'operazione. In questa fase, smantelleremo ulteriormente il regime e le sue capacità militari. Ci attendono ulteriori sorprese che non intendo rivelare", ha dichiarato il Tenente Generale Eyal Zamir in una dichiarazione televisiva, e ha poi annunciato un attacco in Libano "con forza, in prima linea e più in profondità". Nella dichiarazione televisiva, ha aggiunto di aver "ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di avanzare ed espandere la zona di controllo lungo il confine, stabilendo posizioni in punti chiave nel Libano meridionale".

ESTERI
