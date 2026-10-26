Israele al voto, Trump: "Votate Bibi, finiamo il lavoro"

Tel Aviv, 26 ott. (askanews) - Donald Trump torna a schierarsi con Benjamin Netanyahu alla vigilia delle elezioni israeliane di martedì 27 ottobre. In un nuovo messaggio su Truth Social, il presidente americano invita gli israeliani a votare per il premier: "Dobbiamo finire il lavoro che abbiamo cominciato". Il riferimento è alla guerra contro l'Iran, condotta insieme da Stati Uniti e Israele. È il secondo endorsement di Trump in una settimana, mentre gli ultimi sondaggi indicano Netanyahu in difficoltà.

Il primo ministro punta proprio sulla sicurezza per convincere gli elettori. In un video diffuso dal suo ufficio, sostiene che Teheran e i suoi alleati potrebbero tentare di interferire con il voto attraverso nuovi attacchi. "Abbiamo indicazioni di intelligence secondo cui i nostri nemici, l'Iran e i suoi alleati, potrebbero sfidarci con attacchi per cercare di interrompere le elezioni - ha affermato Netanyahu - li avverto: non metteteci alla prova. Subirete colpi sproporzionati, molto più forti di quanto possiate immaginare. Sarà un colpo devastante per voi. Non fatevi illusioni su di noi. Non metteteci alla prova".

Il principale sfidante di Netanyahu è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore e leader del partito centrista Yashar. Nel suo ultimo grande comizio a Tel Aviv ha promesso di ricucire le profonde divisioni della società israeliana. Sarà "una vera collaborazione - ha detto - che si tradurrà in un impegno per la sicurezza e per l'economia. Riunirà tutti e diventerà una forza trainante per la prosperità e una nuova stagione di iniziative. Il nostro obiettivo non è che una parte sconfigga l'altra. Non è questo il nostro modo di agire. Lavoreremo per riunire di nuovo tutti gli israeliani: quelli che ci hanno votato e quelli che non lo hanno fatto".

Sono le prime elezioni dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e le guerre che ne sono seguite. Eisenkot chiede anche una commissione d'inchiesta sulle falle della sicurezza israeliana. Gli ultimi sondaggi danno il suo partito davanti al Likud di Netanyahu, ma nessuno dei due schieramenti appare in grado di raggiungere da solo i 61 seggi necessari per governare.