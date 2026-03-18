Teheran, 18 mar. (askanews) - Israele afferma di aver ucciso il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib in uno degli ultimi attacchi contro Teheran.

"La politica di Israele è chiara e inequivocabile. Nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel nostro mirino - ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz - Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ed io abbiamo autorizzato le Forze di Difesa Israeliane a eliminare qualsiasi alto funzionario iraniano", ha concluso annunciando "importanti sorprese" nelle prossime ore. "Porteremo a un nuovo livello la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah in Libano", ha detto.

L'uccisione del ministro arriva dopo una serie di attacchi israeliani contro alti dirigenti dal regime, l'ultimo 24 ore fa in cui è stato ucciso il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani, una figura fondamentale nella guida del Paese dall'inizio dell'attacco di Usa e Israele e dopo la morte dell'ayatollah Khamenei.