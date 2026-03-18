ULTIME NOTIZIE 18 MARZO 2026

Israele afferma di aver ucciso il ministro dell'intelligence iraniano

Teheran, 18 mar. (askanews) - Israele afferma di aver ucciso il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib in uno degli ultimi attacchi contro Teheran.

"La politica di Israele è chiara e inequivocabile. Nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel nostro mirino - ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz - Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ed io abbiamo autorizzato le Forze di Difesa Israeliane a eliminare qualsiasi alto funzionario iraniano", ha concluso annunciando "importanti sorprese" nelle prossime ore. "Porteremo a un nuovo livello la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah in Libano", ha detto.

L'uccisione del ministro arriva dopo una serie di attacchi israeliani contro alti dirigenti dal regime, l'ultimo 24 ore fa in cui è stato ucciso il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani, una figura fondamentale nella guida del Paese dall'inizio dell'attacco di Usa e Israele e dopo la morte dell'ayatollah Khamenei.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi