ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2026

Israele, a Kfar Aza il ricordo delle vittime del 7 ottobre

Kfar Aza, 7 ott. (askanews) - Abbracci, silenzio e lacrime a Kfar Aza, uno dei kibbutz simbolo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A tre anni dall'assalto, israeliani e familiari delle vittime si sono riuniti vicino al confine con la Striscia di Gaza per ricordare i morti e i rapiti. A Kfar Aza i miliziani uccisero 64 residenti e ne rapirono 18.

Gli attacchi del 7 ottobre provocarono complessivamente 1.221 morti in Israele, secondo un conteggio basato su dati ufficiali israeliani. Durante la commemorazione, i partecipanti hanno ascoltato gli interventi e poi si sono alzati per abbracciarsi.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi