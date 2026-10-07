Israele, a Kfar Aza il ricordo delle vittime del 7 ottobre

Kfar Aza, 7 ott. (askanews) - Abbracci, silenzio e lacrime a Kfar Aza, uno dei kibbutz simbolo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A tre anni dall'assalto, israeliani e familiari delle vittime si sono riuniti vicino al confine con la Striscia di Gaza per ricordare i morti e i rapiti. A Kfar Aza i miliziani uccisero 64 residenti e ne rapirono 18.

Gli attacchi del 7 ottobre provocarono complessivamente 1.221 morti in Israele, secondo un conteggio basato su dati ufficiali israeliani. Durante la commemorazione, i partecipanti hanno ascoltato gli interventi e poi si sono alzati per abbracciarsi.