Israele, 450 milioni di schede elettorali stampate pronte per le urne

Kyriat Gat (Israele), 26 ott. (askanews) - Gli elettori in Israele sono soltanto 7 milioni e 300.000, ma il sistema partitico è talmente frammentato, che per le elezioni della 26ma Knesset (il Parlamento israeliano) con il sistema elettorale proporzionale in vigore nel Paese, servono circa 11,5 milioni di schede per ogni lista. L'impresa titanica è stata realizzata da una tipografia di Kyriat Gat, circa 60 km a Sud Ovest di Gerusalemme, che per settimane ha stampato schede 24 ore al giorno per sei giorni a settimana, fino alla giornata di oggi, vigilia del voto.