Ischia Film Festival 2026, ospiti Isabella Ragonese e Silvio Soldini

Roma, 15 giu. (askanews) - "Quaranta opere in concorso provenienti da tutto il mondo si racconteranno all'interno della 24esima dell'Ischia Film Festival che si svolgerà nel Castello Aragonese di Ischia dal 27 di giugno al 4 luglio. Lungometraggi, cortometraggi, documentari valutati da 3 giurie internazionali, il 4 l'assegnazione dei premi. Tanti gli ospiti illustri, oltre ai giovani filmmaker, Isabella Ragonese, Silvio Soldini che riceverà il premio alla Carriera, il premio Ischia Film Award a Lello Arena, ci sarà Gianni Esposito e tanti altri che renderanno unica questa 24esima edizione": così Michelangelo Messina, direttore dell'Ischia Film Festival in programma al Castello Aragonese dell'isola flegrea dal 27 giugno al 4 luglio.

Per otto giorni il pubblico potrà vivere il festival, organizzato dall'Ente del Terzo Settore Art-Movie, tra le suggestive sale all'aperto del Castello Aragonese e le tradizionali masterclass mattutine alla Villa "La Colombaia", in un dialogo continuo tra visione cinematografica, formazione e confronto con gli autori.

Tra gli appuntamenti più attesi , il programma "Best of", dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. "Era" di Vincenzo Marra, presentato alla presenza di Maurizio Casagrande e Giovanni Esposito, racconta la vitalità ostinata di Lina, una donna napoletana che rifiuta di lasciarsi definire dall'età. Con "Il Dio dell'Amore", accompagnato da Isabella Ragonese, Francesco Lagi esplora con tono corale e ironico il caos dei sentimenti contemporanei. "Antartica - Quasi una fiaba" esordio alla regia di Lucia Calamaro conduce invece lo spettatore in una base scientifica isolata, dove il futuro dell'umanità si intreccia a tensioni affettive, etiche e ideologiche. Chiude la selezione "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini, tratto dal romanzo di Rosella Postorino, che riporta sullo schermo la storia delle donne costrette ad assaggiare il cibo destinato a Hitler durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. Proprio a Silvio Soldini sarà conferito il Premio alla Carriera 2026.

Il Premio Ischia Film Award 2026 sarà invece assegnato a Lello Arena, interprete amatissimo di teatro, cinema e televisione, protagonista di una carriera che ha segnato profondamente la cultura popolare italiana.

Per il secondo anno consecutivo, l'Ischia Film Festival rinnova inoltre la collaborazione con "Italy for Movies", il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà e promosso dal MiC Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, assegnando il Premio Italy for Movies per la Migliore Produzione Esecutiva Italiana.

Tra le novità dell'edizione 2026, anche il Premio "Salvatore Lauro" che sarà assegnato a "Il sottile filo rosso" di Alessandro Bencivenga, nuovo riconoscimento dedicato alle produzioni italiane che scelgono Ischia come luogo di racconto e di ripresa, in omaggio alla memoria del grande imprenditore ischitano.