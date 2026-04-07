Isabelle Huppert nello scandalo de "La donna più ricca del mondo"

Roma, 7 apr. (askanews) - E' il film di apertura, a Roma, del festival di cinema francese Rendez-Vous "La donna più ricca del mondo", di cui qui vediamo una clip in esclusiva. Nel film che arriverà nei cinema italiani il 16 aprile Isabelle Huppert interpreta un personaggio ispirato all'ereditiera dell'impero dell'Oréal, protagonista del celebre "scandalo Bettencourt".

Il regista Thierry Klifa ricostruisce l'incontro e la relazione tra "la donna più ricca del mondo" e il fotografo gay e ambizioso, qui interpretato da Laurent Lafitte, accusato di averla manipolata per farsi elargire ingenti somme di denaro. Ma più che la vicenda di cronaca il regista costruisce un racconto che attraversa i temi del potere, della fragilità, della lealtà, del tradimento, delle dinamiche familiari, restituendo il ritratto di una donna sospesa tra solitudine e controllo, tra affetti autentici e interessi inconfessabili.