IRIDE, assistente virtuale che aiuta nella gestione dei fondi coesione

Roma, 10 giu. (askanews) - Un assistente virtuale che dialoga e aiuta la popolazione sui temi della coesione. Si chiama "IRIDE", l'assistente digitale basato su intelligenza artificiale, realizzato da Formez per supportare la Regione Abruzzo nella gestione dei fondi di coesione e nel coordinamento con i diversi soggetti coinvolti, tra cui uffici regionali, enti attuatori e stakeholder.

Il prototipo è stato presentato al Forum PA a Roma, durante l'evento "IRIDE racconta la coesione - l'IA al servizio di amministrazioni, cittadini e imprese, organizzato dalla Regione Abruzzo con Formez, in collaborazione con l'Osservatorio internazionale per l'Intelligenza integrale, l'etica e il valore pubblico (Formez - Pontificia Università Antonianum - CSI Piemonte).

Lo strumento si fonda sull'utilizzo di contenuti e documentazione ufficiale relativi alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e agli altri strumenti di finanziamento, offrendo un supporto operativo articolato lungo le principali fasi del processo. Consente di orientarsi tra programmi e interventi, facilita la comprensione delle procedure e accompagna le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione.

"La Regione Abruzzo - ha detto Giovanni Anastasi, presidente Formez PA - ha con l'Istituto un rapporto eccellente e per noi è fonte di orgoglio. Ci ha dato fiducia nel proporre strumenti innovativi, ma loro sono assolutamente predisposti e promotori dell'innovazione. Quello che proponiamo con IRIDE è l'idea del presente e del futuro dell'Intelligenza artificiale. Nel mondo pubblico deve nascere ed essere realizzata per disintermediare, ovvero abbattere barriere tra i cittadini e il valore pubblico". "Questo è attrattività e attenzione ai giovani - ha aggiunto - attenzione alle nuove generazioni e diminuzione dell'autoreferenzialità".

IRIDE, con le potenzialità dei chatbot di ultima generazione e operativi h 24 e 7 giorni su 7, possono fornire un prezioso contributo alla comunicazione delle Regioni su temi di fondamentale importanza per amministrazioni, imprese e cittadini.

"Noi abbiamo il compito di distribuire queste risorse ai fondi della coesione tra i vari soggetti attuatori e di orientarli verso determinati obiettivi specifici. L'innovazione, la ricerca scientifica - ha aggiunto Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo - sono tra i principali vettori sui quali questi fondi vengono direzionati. La Regione da questo punto di vista, oltre ad avere progetti propri come la digitalizzazione dei propri uffici, di una serie di servizi, contribuisce a fare in modo che anche altri elementi, ad esempio una parte importante dei fondi che abbiamo direzionato sono stati rivolti verso il ciclo idrico e nel ciclo idrico una parte importante è proprio quella della digitalizzazione dei sistemi per efficientare le reti, avere il monitoraggio e controllo dei consumi e così via".

Nel suo disegno evolutivo, IRIDE si configura come una soluzione capace di evolvere progressivamente sulla base dei dati disponibili, delle interazioni con gli utenti e delle esigenze emergenti, contribuendo così al miglioramento continuo dei processi amministrativi.