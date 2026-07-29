Iraq, raid Usa-sauditi sulle milizie filo-Iran: 20 morti

Provincia di Dyhala (Iraq), 29 lug. (askanews) - Edifici distrutti e mezzi al lavoro tra le macerie in una base delle Forze di mobilitazione popolare irachene, nella provincia di Diyala, dopo i raid condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita.

Le PMF, alleanza di ex gruppi paramilitari e fazioni integrate nelle forze armate irachene, includono anche formazioni filo-iraniane.

Secondo le Forze di mobilitazione popolare, gli attacchi hanno ucciso almeno 20 combattenti e ne hanno feriti 32 in basi colpite in sette province.

Stati Uniti e Arabia Saudita affermano di aver preso di mira gruppi sostenuti dall'Iran, in risposta ad attacchi contro forze americane e impianti petroliferi sauditi.