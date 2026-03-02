Iraq, corteo pro-Iran dopo la morte di Khamenei

Hilla (Iraq), 2 mar. (askanews) - Decine di manifestanti sono scesi in piazza nella città irachena di Hilla per protestare contro l'uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, avvenuta nei raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele. In strada bandiere iraniane e irachene, ritratti di Khamenei e slogan contro Washington e Tel Aviv.

"Il maledetto Trump e Netanyahu, che Dio li maledica. Congratulazioni, signore, per il suo martirio in questo giorno benedetto", dice un sostenitore di Khamenei.

"Questa tragedia - aggiunge un manifestante - riguarda tutto l'Islam perché colpisce tutti gli oppressi. Lui era la bandiera degli oppressi; si è opposto all'ingiustizia e all'America, che si oppone ai popoli, ed è stato l'unico a confrontarsi con loro".