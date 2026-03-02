Iran, Von der Leyen: fermare escalation conflitto in Medio Oriente

Bruxelles, 2 mar. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiede una de-escalation per impedire che il conflitto tra Stati Uniti e Israele e l'Iran si "diffonda" in tutto il Medio Oriente. Parlando ai giornalisti a Bruxelles, Von der Leyen ha aggiunto: "Condanno con la massima fermezza questi attacchi sconsiderati e indiscriminati dell'Iran e dei suoi alleati contro territori sovrani in tutta la regione".

"Dobbiamo impegnarci a fondo per ridurre l'escalation e fermare l'espansione del conflitto - ha detto - Nelle ultime ore abbiamo assistito a numerosi attacchi, tra cui un attacco con droni contro la base aerea britannica a Cipro. Abbiamo anche assistito a un attacco contro l'impianto petrolifero della Saudi Aramco. E condanno con la massima fermezza questi attacchi sconsiderati e indiscriminati dell'Iran e dei suoi alleati contro territori sovrani in tutta la regione", ha detto.