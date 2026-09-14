Iran, Vienna nega il visto al capo del nucleare per l'Aiea

Vienna, 14 set. (askanews) - Il responsabile del programma nucleare iraniano, Mohammad Eslami, non ha potuto partecipare alla Conferenza generale dell'Aiea a Vienna. L'Austria non ha concesso il visto a Eslami e alla delegazione iraniana, che sono rientrati a Teheran. Secondo l'Iran, la decisione è stata presa sotto la pressione degli Stati Uniti. Washington sostiene invece che Eslami sia sottoposto a sanzioni. Una fonte diplomatica a Vienna ha confermato all'agenzia France presso che l'ingresso in Austria è stato negato a Eslami in seguito alle pressioni americane. Il governo iraniano ha convocato l'incaricato d'affari austriaco.

"Negare l'accesso alla Conferenza generale crea un precedente che finirà per colpire tutti. Per questo dobbiamo opporci a simili pressioni politiche da bulli", afferma Behrouz Kamalvandi, dirigente dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica.

Per Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, "le azioni del governo austriaco, in quanto Paese ospitante, sono del tutto ingiustificate. In base ai suoi obblighi, avrebbe dovuto concedere i visti alla delegazione iraniana. Abbiamo presentato una protesta formale al governo austriaco. Il suo incaricato d'affari è stato convocato al ministero degli Esteri". "Per noi - ha aggiunto - è chiaro che quanto accaduto è frutto delle pressioni americane, ma questo non solleva il governo austriaco dalle sue responsabilità".