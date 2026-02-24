Iran-Usa, la portaerei Ford è ormeggiata nella baia di Souda, a Creta

Roma, 24 feb. (askanews) - La USS Gerald R. Ford, la più grande portaerei al mondo, nelle immagini di AfpTv del 24 febbraio 2026, è ormeggiata nella baia di Souda, sull'isola greca di Creta, mentre il presidente Donald Trump rafforza lo schieramento americano in Medio Oriente mantenendo alta la minaccia di un attacco contro l'Iran se i negoziati sul programma nucleare di Teheran dovessero fallire.

La portaerei sarebbe arrivata qui lunedì 23 febbraio, probabilmente per una sosta di rifornimento presso la Naval Support Activity degli Stati Uniti d'America che si trova nella zona nord-occidentale dell'isola.

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato l'invio della Gerald Ford in Medio Oriente, dove sono già presenti la portaerei USS Abraham Lincoln e diverse navi da guerra.