Iran-Usa, Araghchi: progressi molto significativi nei colloqui

Ginevra, 27 feb. (askanews) - Nuovi segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare. Dopo l'ultimo round di colloqui a Ginevra, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi parla di "progressi molto buoni" nei negoziati, che puntano a rilanciare un'intesa sul programma atomico di Teheran e sulla revoca delle sanzioni americane.

Le trattative si svolgono in un clima regionale ancora teso, con una significativa presenza militare statunitense nell'area, e dopo il fallimento dei negoziati dello scorso anno, interrotti a seguito dell'escalation tra Iran e Israele.

I team tecnici inizieranno lunedì a Vienna una serie di incontri presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, mentre una nuova tornata politica tra Teheran e Washington è attesa entro una settimana.

"Abbiamo fatto ottimi progressi e siamo entrati in modo molto serio negli elementi di un accordo, sia nel campo nucleare sia nel campo delle sanzioni - ha detto Abbas Araghchi - abbiamo deciso che i team tecnici inizieranno studi tecnici presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica a Vienna lunedì, con l'assistenza degli esperti di quell'organizzazione".

"Per il nostro prossimo incontro - ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano - il quarto round, è stato concordato che si terrà presto. Penso che terremo questa riunione tra circa una settimana".

