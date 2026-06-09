ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Iran, Trump: "Siamo nelle fasi finali di un accordo molto buono"

Roma, 9 giu. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha assicurato che la diplomazia statunitense sta compiendo gli "ultimi sforzi" per concludere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo.

"Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un accordo molto, molto buono, che non consentirà in alcun modo, in nessuna forma, le armi nucleari, etc, e lo Stretto si aprirà immediatamente al momento della firma, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni.", ha dichiarato Donald Trump dopo aver assistito a una finale dell'NBA a New York.

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