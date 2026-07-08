Iran, Trump: "Per me la tregua è finita, sono feccia"

Ankara, 8 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran è "finito", definendo Teheran "malata" dopo che Washington ha sferrato attacchi contro la Repubblica Islamica e l'Iran ha dichiarato di aver preso di mira le basi statunitensi nel Golfo. "Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia", ha affermato Trump in occasione di un vertice della NATO ad Ankara.

"Giornalista: "Il cessate il fuoco è finito, il Memorandum d'intesa è morto?"

"È una domanda molto interessante. Per quanto mi riguarda, penso che sia finita. Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia. Sapete cos'è la feccia? Loro sono feccia. Sono persone malate. Sono guidati da persone malate. E sono persone crudeli e violente", ha detto Trump, seduto accanto del segretario generale della Nato Mark Rutte.