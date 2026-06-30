ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

Iran, Trump: l'incontro a Doha potrebbe essere importante

Washington, 30 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, parlando dalla Casa Bianca che gli Stati Uniti "stanno vincendo militarmente" contro l'Iran, alla vigilia di una nuova riunione a Doha, in Qatar tra le delegazioni.

"L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no. Lo scopriremo, ma stiamo vincendo militarmente - ha detto parlando dallo Studio Ovale - direi che (l'Iran) è stato quasi conquistato militarmente, ed è in realtà molto semplice. Si tratta della denuclearizzazione dell'Iran. Non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, e non ne avranno una. L'hanno accettato".

Gli inviati del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, raggiungeranno Doha, in Qatar, per "incontri di alto livello" con l'Iran ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, precisando in un'intervista a Fox News quanto annunciato su Truth dal presidente Trump su un incontro con l'Iran in programma in Qatar.

"L'Iran ha chiesto un incontro questa settimana e gli inviati Witkoff e Kushner si recheranno a Doha questa settimana per incontri di alto livello, mentre proseguono le discussioni sul memorandum d'intesa. A margine di questi colloqui di alto

livello, ci saranno anche discussioni tecniche", ha detto la

portavoce.

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