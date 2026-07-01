Iran, Trump: la denuclearizzazione del Paese procede positivamente

Washington, 1 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l'Iran è stato "corretto" nel rispettare i termini del Memorandum d'Intesa (MoU) raggiunto con Washington.

"Credo che abbiano fatto molta strada. Li abbiamo colpiti molto duramente la scorsa settimana. Penso che stiano facendo bene", ha detto Trump ai giornalisti, rispondendo a una domanda sull'argomento.

Parlando con i cronisti alla Joint Base Andrews, il presidente statunitense ha aggiunto che i colloqui con l'Iran stanno procedendo "molto bene" e ha elogiato quelli che ha definito "ottimi incontri".