ULTIME NOTIZIE 03 AGOSTO 2026

Iran, Trump: hanno chiesto di fermarci, oggi avvio negoziati

A bordo dell'Air force one, 3 ago. (askanews) - Donald Trump rinuncia per ora a nuovi attacchi contro l'Iran e annuncia l'avvio di negoziati nel pomeriggio di lunedì 3 agosto. Parlando a bordo dell'Air Force One, il presidente americano sostiene che Teheran e alcuni Paesi alleati degli Stati Uniti abbiano chiesto di fermare un'operazione militare già in preparazione.

"Ovviamente non vogliono essere attaccati. Conoscevano la portata dell'attacco, perché lo vedevano prendere forma. Giornalista: E ora che cosa succede? Adesso stiamo parlando con loro attraverso un negoziato. Comincerà domani pomeriggio".

"Sarebbe stato un attacco enorme, di gran lunga il più grande dalla Seconda guerra mondiale. Ma ci hanno chiesto di non farlo. Hanno detto: 'Per favore, non fatelo'. Anche i Paesi vicini ce lo hanno chiesto. Vedremo quindi se riusciremo a raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione".

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