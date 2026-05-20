ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Iran, Trump: dobbiamo fermarli,non gli permetteremo di avere nucleare

Washington, 20 mag. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato i membri del Congresso al picnic annuale organizzato dalla Casa Bianca. Nel corso del suo intervento, il presidente ha parla della guerra in Iran.

"Dovremo fare un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Dobbiamo fermarli - ha detto - hanno in mente il nucleare, e non permetteremo loro di avere un'arma nucleare. Abbiamo fatto un lavoro fantastico. Penso che la questione si risolverà molto rapidamente, loro non avranno armi nucleari e, si spera, riusciremo a farlo in modo molto civile"

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