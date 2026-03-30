ULTIME NOTIZIE 30 MARZO 2026

Iran, Trump: di fatto a Teheran c'è stato "cambio di regime"

Milano, 30 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la guerra di Stati Uniti e Israele ha portato a un "cambio di regime" in Iran, ma è rimasto vago sulla possibilità di raggiungere un accordo con i funzionari iraniani: "Penso che raggiungeremo un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada. Però abbiamo già avuto un cambio di regime, se guardate, perché il regime precedente è stato decimato, distrutto, sono tutti morti. Anche il regime successivo è per lo più morto. E con il terzo regime abbiamo a che fare con persone diverse da quelle con cui abbiamo avuto a che fare prima. È un gruppo di persone completamente diverso. Quindi lo considererei un cambio di regime", ha detto trump parlando a bordo dell'Air Force One.

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