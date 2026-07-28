ULTIME NOTIZIE 28 LUGLIO 2026

Iran, Trump: "C'è possibilità di accordo" ma vedremo che succede

New York, 27 lug. (askanews) - Donald Trump si è detto nuovamente ottimista su un accordo di pace con l'Iran dopo circa due settimane di attacchi incrociati. "C'è la possibilità che possiamo fare un accordo. Senza quello che abbiamo fatto, non ci parlerebbero", ha detto il presidente Usa parlando alla stampa mentre volava diretto in Michigan. Secondo il leader americano, a Teheran "vogliono un incontro e ci stiamo incontrando".

Con gli attacchi degli Stati Uniti, sospesi da venerdì scorso, "l'Iran ha preso una bella batosta negli ultimi 14 giorni", ha aggiunto Trump. "Ci hanno chiesto gentilmente: 'Per favore, fermatevi. Incontriamoci'" ha aggiunto. Poi però ha detto: "Se succederà, bene, se non succederà, torneremo a fare quello che stavamo facendo due giorni fa", riferendosi agli attacchi.

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