Iran, Trump: 007 Usa mi dicono di evitare l'Air Force One e lo faccio

Roma, 12 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha evitato di usare l'Air Force One dopo un recente vertice in Turchia perché i servizi segreti e i militari volevano che prendesse un "aereo diverso" a causa di una possibile minaccia.

"Seguo semplicemente le indicazioni dei servizi segreti e dei militari. Volevano che prendessi un altro volo, un altro aereo, con lo stesso livello di sicurezza, ma volevano che lo facessi. Quindi lo faccio. Faccio quello che mi dicono", ha

detto Trump ai giornalisti dopo un viaggio in Ohio, aggiungendo che probabilmente c'era una minaccia, e che lui riceve un sacco di minacce.

I suoi commenti confermano una notizia pubblicata per la prima volta dal Washington Post lunedì, secondo cui il presidente americano si sarebbe nascosto in un container usato per il catering aeroportuale per salire su un altro aereo, mentre l'Air Force One - con a bordo funzionari della Casa Bianca, personale di sicurezza e di supporto e giornalisti - decollava dalla Turchia, agendo di fatto da esca, nel caso in cui l'Iran avesse dato seguito a una minaccia credibile di attacco.

"In realtà penso che l'aereo sul quale ho volato fosse più a rischio", ha raccontato il presidente americano, "Penso che fosse più a rischio perché credo che sarebbe stato l'aereo che avrebbero avuto maggiori probabilità di colpire".