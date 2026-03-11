Iran, Tricarico: Italia si organizzi per difendersi

Roma, 11 mar. (askanews) - "Come saremmo organizzati se l'Iran o altri Paesi ci attaccassero? È necessario avere una risposta chiara, perché i cittadini possano sentirsi al sicuro. In questa fase è giusto mantenere un livello di attenzione sulla sicurezza del Paese".

Lo ha detto il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione Icsa ed ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Tricarico ha richiamato anche il tema dell'industria europea della difesa: "Fra le industrie del settore esiste ancora una forte competizione interna. Da anni due grandi Paesi europei si fanno concorrenza sullo stesso tipo di prodotti. Se si vuole costruire davvero una difesa europea, l'industria dovrebbe essere proprietaria delle tecnologie che sviluppa e non limitarsi all'assemblaggio di componenti altrui. In Italia occorre valorizzare la piccola e media industria, che rappresenta una delle principali eccellenze del sistema produttivo ma che oggi è spesso nel mirino di operatori finanziari stranieri. Anche grandi gruppi nazionali come Leonardo dovrebbero avere un ruolo nel proteggere e rafforzare questa filiera". Tricarico ha infine richiamato l'evoluzione delle tecnologie militari: "Israele ha già sviluppato sistemi laser di nuova generazione per la difesa. Chi ha progettato l'Iron Dome sostiene che presto sarà possibile neutralizzare un drone nemico con costi di poche decine di dollari. Tecnologie di questo tipo sono già in fase di produzione", ha concluso.