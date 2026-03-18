Iran, torna nazionale di calcio femminile, due ragazze in Australia

Roma, 18 mar. (askanews) - La nazionale femminile iraniana di calcio torna in Iran, quasi al completo, dopo che diverse componenti della delegazione hanno ritirato le richieste di asilo presentate in Australia.

Sette erano state le richieste dopo che le giocatrici erano state bollate come "traditrici" in patria per essersi rifiutate di cantare l'inno nazionale durante la partita d'esordio della Coppa d'Asia femminile, con il conflitto in corso con Usa e Israele. Ora solo due sono rimaste in Australia.

Le ragazze sono atterrate in serata in Turchia, a Istanbul, con un volo dall'Oman, per poi ripartire per Igdir, dove sono arrivate poco dopo mezzogiorno. Con la tuta della nazionale iraniana, sono state viste lasciare l'aeroporto prima di dirigersi verso il valico di Gurbulak-Bazargan per rientrare in Iran.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno accusato Teheran di esercitare pressioni sulle atlete all'estero, minacciando i loro familiari o i loro beni in caso di defezione o se si fossero espresse contro la Repubblica islamica.