ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Iran, Tajani: stiamo riducendo personale nostra ambasciata in Iraq

Roma, 12 mar. (askanews) - "Abbiamo appena concluso una riunione con l'ambasciatore in Iraq e il console a Erbil", ha dichiarato in un punto stampa alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo che "stiamo riducendo la presenza del personale sia in ambasciata a Baghdad che a Erbil per ragioni di sicurezza".

Alla riunione, ha specificato Tajani, erano presenti anche "la Difesa e la Presidenza del Consiglio", ed è stato un momento per fare il punto sull'area del Golfo.

"Ci sono stati attacchi ad Abu Dhabi, a Dubai, Kuwait", ha illustrato Tajani, ribadendo che "Hormuz è chiuso".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi