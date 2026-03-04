Iran, Tajani: "Spero entro domani rientro di 10.000 italiani"

Roma, 4 mar. (askanews) - "Stiamo lavorando per incrementare la partenza degli italiani da tutta l'area. Io spero che entro la giornata di domani si possano superare le 10.000 persone che hanno lasciato i Paesi più a rischio", ha dichiarato oggi ai cronisti presenti alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Abbiamo incrementato il numero dei voli, organizzato charter con diverse compagnie" e con la Difesa, oltre ad un volo dedicato "con Ita (Ita Airways, ndr) per Mascate". L'obiettivo è sostenere il maggior numero possibile di italiani, dando priorità a chi ha problemi di salute, ha specificato il ministro.