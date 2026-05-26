ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Iran, Tajani: Speriamo negoziati non siano a rischio, no escalation

Milano, 26 mag. (askanews) - "Bisogna continuare a dialogare, mi auguro che cessino i bombardamenti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato sul palco di 'Coopera', la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo.

"Credo che si debba accelerare per arrivare a un accordo; ovviamente il tema del nucleare", ha continuato Tajani, ribadendo che "l'Iran non può avere l'arma nucleare". Sui negoziati, ha specificato Tajani, "c'è un momento di difficoltà, ma mi auguro che non siano a rischio, perché sarebbe un danno per tutti".

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