Iran, Tajani: "Siamo l'unico paese con desk in ogni aeroporto

Roma, 4 mar. (askanews) - "Teniamo presente che noi siamo l'unico Paese che ha un desk in tutti gli aeroporti ", ha osservato oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, informando i giornalisti in merito al rientro dei connazionali coinvolti dalla guerra in Iran.

"Stiamo ricevendo ringraziamenti da moltissime persone", ha proseguito Tajani, nonostante circolino talvolta notizie non corrette, ha specificato il ministro, riferendosi ad un possibile ritardo di un trapianto "perché una persona non era partita". Ma il ministro ha precisato che quella persona era già in Italia.