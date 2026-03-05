Iran, Tajani: "Paesi Golfo chiedono sostegno Italia per difesa aerea"

Roma, 5 mar. (askanews) - "L'Iran non può dotarsi di armi nucleari e disporre di sistemi missilistici in grado di rappresentare una minaccia esistenziale per Israele, per la regione e per l'Europa. È inaccettabile la scelta dell'estremismo di attaccare i paesi come Cipro, la Turchia e gli altri Stati del Golfo e adesso anche l'Azerbagian che non avevano mai condotto operazioni contro Teheran. Lo ripeto, sono azioni insensate che il governo italiano ha condannato senza esitazione": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.

"Di fronte agli attacchi indiscriminati" compiuti dall'Iran verso i Paesi vicini, "alcuni nostri partner strategici del Golfo hanno formalmente chiesto il sostegno dell'Italia per rafforzare le proprie capacità di difesa aerea dagli attacchi provenienti dall'Iran. Si tratta di nazioni dove sono presenti decine di migliaia di italiani, civili e militari, che abbiamo il dovere di proteggere. Ecco perché il governo ha ritenuto doveroso aderire a queste richieste".