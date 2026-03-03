ULTIME NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran, Tajani: non siamo in guerra, ci preoccupiamo dei concittadini

Roma, 3 mar. (askanews) - "Noi non siamo in guerra con nessuno, lo dice la nostra Costituzione. Ci preoccupiamo soltanto di proteggere i nostri cittadini e i nostri militari", ha precisato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti prima di entrare all'Unità di Crisi della Farnesina.

Tornando sulle richieste di aiuti "logistici" da parte dei paesi

del Golfo, come rappresentato ieri dal ministro dell Difesa Guido Crosetto in Senato, Tajani ha riferito che "naturalmente verranno fatti tutti i passaggi necessari", ma l'obiettivo primario rimanere "quello di difendere i 70.000 cittadini italiani che vivono nell'area del Golfo".

