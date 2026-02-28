ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Iran, Tajani: non sarà guerra lampo, durerà giorni e giorni

Roma, 28 feb. (askanews) - "La situazione è difficile e complicata, non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo un punto alla Farnesina sulla situazione in seguito all'attacco di Israele e Usa contro l'Iran.

"L'obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane nell'area", ha detto.

"Abbiamo sempre lavorato fino all'ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso - ha aggiunto - abbiamo però sempre detto che l'Iran con l'arma atomica e con missili che potevano colpire anche l'Europa e le altre parti del mondo rappresentava un pericolo, questa è anche la posizione della Unione Europea".

